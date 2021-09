Statens Vegvesen vil rive Sandvika-broene

Statens vegvesen gjennomfører i disse dager trasévurderinger på E18 som del av arbeidet med reguleringsplan for etappe 2 av E18 Vestkorridoren, som går mellom Ramstadsletta og Nesbru.

Som en del av trasévurderingene har Norconsult, vurdert mulighetene for å gjenbruke eksisterende broer for å redusere kostnader og utslipp av CO2. Det er gjort en overordnet kartlegging og vurdering av de broene som er aktuelt å gjenbruke i nytt veianlegg, enten som bru for E18, bussvei, fylkesvei eller gang- og sykkelvei, opplyser Vegvesenet.

Omfattende og dyrt vedlikehold

Vurderingen omfatter flere broer, blant annet Kadettanden bro og Sandvika broer. Felles for broene er at de alle er oppført etter gamle retningslinjer, og de fleste av dem er bygd på 60- og 70-tallet.

VIL RIVE: Tom Hedal, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren i Statens Vegvesen. Foto: Dagrunn Husum/Statens Vegvesen

Kartleggingen og vurderingen viser at Sandvika-broene og særlig Bjørnsvik-broene har et kontinuerlig behov for vedlikehold på grunn av utdaterte og dårlige konstruksjonsløsninger. Det samme gjelder for Kjørbro bro, som har behov for omfattende og kostbar reparasjon, mens for Slependen broer er det allerede forutsatt riving ved byggingen av ny E18.

– Dette innebærer at vi, når vi skal legge frem forslag til reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, vil foreslå at dagens broer forbi Sandvika rives. Vi jobber nå med forslag til fremtidsrettede løsninger som ivaretar behovet for omkjøringskapasitet når E18 er stengt og som også ivaretar ønsket om byutvikling mot strandsonen, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.

Etter planen skal reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta – Nesbru bli lagt frem til politisk behandling i kommunestyrene i Asker og Bærum høsten 2023.