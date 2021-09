Fikk milliardjobb i regjeringskvartalet

Veidekke har fått i oppdrag av Statsbygg å bygge kjeller under det nye regjeringskvartalet i Oslo, går det frem av en børsmelding.

Oppdraget innebærer prosjektering og bygging av kjeller i to etasjer med omfattende grunn-, betong- og tekniske arbeider. Kontrakten er en totalentreprise og kontraktssummen oppgis til 2,1 milliarder kroner, eksklusive moms.

Det var i oktober 2019 at Veidekke inngikk en samspillsavtale om kjelleren med Statsbygg, og har brukt tiden frem til nå på å videreutvikle prosjektet. Veidekke har i mellomtiden blitt godt kjent i området gjennom oppdragene med å rive to ødelagte regjeringsbygg og å føre opp et kjellerråbygg under D-blokka.

Ferdigstillelse av dette råbygget inngår i det nye oppdraget – i tillegg til å bygge nytt to-etasjes kjellerbygg på totalt 15.000 kvadratmeter under store deler av det nye regjeringskvartalet.

Byggearbeidene er planlagt fullført i februar 2025.