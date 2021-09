Olav Thon Gruppen tjente 2,5 milliarder

– På tross av at hotellvirksomheten fortsatt ble påvirket negativt av coronapandemien, er vi godt fornøyd med at de andre virksomhetene utviklet seg godt i 2021, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Olav Thon Gruppen fikk et resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner i første halvår 2021, mot minus 3,5 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor, ifølge rapporten fra selskapet.

Konsernets egenkapital har økt til over 61 milliarder kroner og konsernets eiendomsportefølje har en markedsverdi på 104 milliarder kroner.

Kontantstrøm fra driften i første halvår var 1,7 milliarder kroner og konsernets likviditetsreserve var 10 milliarder kroner.

Konsernet har ferdigstilt flere boligprosjekter og i første halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 481 millioner kroner.

Investerte 1 mrd.

I første halvår ble det investert 1 milliard kroner i virksomheten, og flere store eiendomsprosjekter ble ferdigstilt.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføringen av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter og det nye hotellet Thon Hotel Snø med 300 gjesterom på Lørenskog.

12.370 gjesterom

Ved utgangen av første halvår hadde Thon Hotels 12.370 gjesterom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Deler av konsernets hoteller og serveringssteder var helt eller delvis stengt i 1. halvår som følge av coronapandemien. Driftsinntektene ble derfor redusert med 30 prosent, sammenlignet med 1. halvår i 2020, en periode som hadde litt over to måneder med normal drift før coronapandemiens utbrudd.

89 kjøpesentre

Ved halvårsskiftet eide og forvaltet konsernet 89 kjøpesentre i Norge og Sverige, hvorav 10 i Sverige.

Butikkomsetningen i konsernets norske kjøpesentre ble 24,7 milliarder kroner i første halvår – en økning på tre prosent fra samme periode i fjor.

I Sverige falt butikkomsetningen med 32 prosent til 2,8 milliarder svenske kroner i første halvår.

– Alt i alt viser tallene for de norske kjøpesentrene at kundene kom tilbake til kjøpesentrene da butikkene og spisestedene fikk lov til å åpne igjen, sier Sperre.

Fremtidsutsikter

– Veksten i norsk økonomi forventes å øke utover høsten i takt med nedtrappingen av coronatiltakene. Når etterspørselen etter hotellrom og konferanselokaler øker, forventes det at hotellvirksomheten vil kunne styrke lønnsomheten igjen, sier Sperre.

Han viser til at Olav Thon Gruppen har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover.