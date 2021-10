Sikret halv milliard i nytt regjeringskvartal

Skanska har via den norske virksomheten UCO inngått en kontrakt med Statsbygg for levering av rigg- og driftstjenester til det nye regjeringskvartalet i Oslo, opplyses det i en melding.

Kontrakten har en verdi på 563 millioner kroner.

Oppdraget innebærer prosjektering, etablering, drift og avhending av alle installasjoner som er felles for entreprenørene som er involvert i gjennomføring av første byggetrinn på det nye regjeringskvartalet, opplyses det. Dette vil omfatte midlertidig teknisk infrastruktur, fellesarealer, serviceytelser og dagrigger, blant annet.

UCO vant tilbudskonkurransen tilbake i mai 2020, påpekes det. Nå har partene inngått en totalentreprisekontrakt.

«Vi er glade for at Statsbygg har valgt en felles rigg- og driftskontrakt for hele utbyggingen. Vi tror dette er fremtidens måte å drifte store bygg- og anleggsplasser på og satser strategisk inn mot dette markedet», heter det i en kommentar fra Jostein Stormo, adm. direktør i UCO.

Nylig er Veidekke tildelt oppdraget med å bygge kjeller under det nye regjeringskvartalet, et oppdrag til 2,1 milliarder kroner.