AF Gruppen-datter sikrer kontrakt til 200 mill.

Kanonaden Entreprenad, et datterselskap i AF Gruppen, skal utføre grunn- og anleggsarbeid for Klinga Logistikpark i Norrköping, et nytt logistikkområde som dekker 20 hektar land, ifølge en melding fra selskapet.

Oppdragsgiver er Klinga Logistikpark og kontrakten er en totalentreprise meden verdi på om lag 200 millioner svenske kroner.

Klinga Logistikpark vil tilby moderne logistikkbygninger på totalt ca. 100.000 kvadratmeter med nærhet til Sveriges største byer og med gode transportmuligheter via vei, luft, tog og båt.

Grunnarbeidet vil begynne i september og være ferdige våren 2024. Første etappe av Klinga Logistikpark forventes å være ferdigstilt for innflytting våren 2023.