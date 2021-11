Skal bygge flerbrukshall på Grünerløkka

Dælenenga flerbrukshall blir på rundt 6.100 kvadratmeter over fire etasjer, med blant annet en fullskala idrettshall med tribuner, garderober, kontorer og en hel etasje til kampidretten.

Oppdraget er en totalentreprise på nærmere 250 millioner kroner, ekskl. mva.

Veidekke skriver i en melding at hallen plasseres på samme sted som det eksisterende klubbhuset står i dag, og rivning av det gamle klubbhuset inngår i oppdraget. Det er planlagt at flerbrukshallen skal benyttes av skolen på dagtid og til idrettsformål på ettermiddag/kveld.

Bærekraftige løsninger

– Vi ser frem til å ta fatt på et spennende prosjekt for Oslobygg. Bærekraftige løsninger i alle faser av et byggeprosjekt er i tråd med Seby's miljøambisjoner, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS i en melding.

Klimagassutslippet fra nybygget skal reduseres med 50 prosent i forhold til et referanseprosjekt. Ifølge Veidekke blir det en fossilfri byggeplass der fjernvarme benyttes som energikilde også i byggefasen, og bygget oppføres etter passivhusstandard med solcelleanlegg på taket.

Byggestart er i november 2021 med planlagt ferdigstillelse i desember 2023.