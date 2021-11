Slo fem konkurrenter – vant oppdrag til 268 mill.

AF Gruppen har via datterselskapet Betonmast vunnet kontrakten med Utstillingsplassen Eiendom for oppføringen av et kontorbygg i Hamar. I konkurransen ble fem av Innlandets største entreprenører slått, opplyses det i en melding.

Verdien av oppdraget estimeres til 268 millioner kroner.

Prosjektet går under navnet Sverdrupsgate 47 og involverer oppføring av et åtteetasjes bygg med samlet bruttoareal på 13.000 kvadratmeter. Byggingen starter nå i fjerde kvartal og ventes å vare i opp mot to år.

Med den nye tildelingen har Betonmast sikret kontrakter for rundt en halv milliard kroner bare i Hamar-området, i tillegg til flere kontrakter på Innlandet forøvrig, og AF-datteren varsler nå at selskapet har behov for flere ansatte.

– Både på Hamar, Gjøvik og Lillehammer søker vi nå etter flere dyktige betongarbeidere, jernbindere og tømrere som vil inngå i Betonmast Innlandets egen arbeidsstyrke, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet.

Miljøfokus

Det nye bygget, med sentral beliggenhet i Hamar, skal bli nettselskapet Elvias nye hovedkvarter.

«Bygget skal BREEAM-sertifiseres som Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg», heter det i en børsmelding.

Utstillingsplassen Eiendom er Innlandets største eiendomsselskap. Selskapet har utviklet svært mye i Hamar, men har også eiendommer og prosjekter i andre kommuner i Norge og i Sverige.

Inntil 1997, da Terje Haugan fikk kontrollen, var selskapet i hovedsak eid og kontrollert av ulike landbruksorganisasjoner og bønder på Hedmarken.