Veidekke skal bygge verdens beste regnværsskole

Veidekke har fått oppdraget med å bygge Torslandaskolan F-6 for Lokalförvaltningen Göteborg Stad, ifølge en melding.

Prosjektet er en totalentreprise med kontraktsverdi ca. 217 millioner svenske kroner, og kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal.

Den nye skolen beregnes å stå ferdig våren 2024.

– I Göteborg regner det omtrent hver tredje dag - og da gjelder det å ikke bare å like det, men også gjøre det beste ut av det. Vi opplever at entreprenøren Veidekke stiller de beste ressursene de har til rådighet for å sette visjonen vår ut i livet, sier Karl Johan Canestedt, senior prosjektleder i Göteborg kommune.

Veidekkes oppdrag omfatter nyproduksjon av ca. 8.900 kvm bruttoareal over tre etasjer.