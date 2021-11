Veidekke tjente 530 millioner

Veidekke omsatte for 9,3 milliarder kroner i tredje kvartal. Resultatet endte på 530 millioner kroner før skatt.

– Veidekke styrker resultatet i kvartalet på stabil omsetning, og det er infrastrukturvirksomhetene som utmerker seg blant jevnt over gode resultater, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke i en pressemelding.

Marginen endte dermed på 5,7 prosent i kvartalet – over Veidekkes eget mål om en årsmargin på 5 prosent innen 2025.

I tilsvarende kvartal i fjor var omsetningen 9,5 milliarder kroner, med 505 millioner igjen på bunnlinjen før skatt, nok til en margin på 5,3 prosent.

Likevel er det et stykke opp til både konkurrenten AF Gruppen og Veidekkes eget mål om man ser på året under ett.

– I året som er gått siden tredje kvartal i fjor, har vi økt resultatet med rundt 200 millioner kroner. Marginen er hevet til 3,6 prosent, og vi er på rett spor for å nå lønnsomhetsmålene våre. Potensialet på lønnsomhetssiden er fremdeles stort, og med en solid kontantbeholdning er vi godt rustet for investering i videre vekst, sier Bengtsson.

Resultatet er justert for at Veidekke i fjor høst solgte hele sin eiendomsvirksomhet til et konsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norwegian Property og Union Real Estate Fund III Holding. Denne virksomheten heter nå Nordr Eiendom.

Ordrereserve på all-time high

Ordrereserven i Veidekke har økt fra 37,7 til 40,1 milliarder kroner på ett år. Ordreinngangen i kvartalet utgjorde 8,4 milliarder kroner, opp fra 6,4 milliarder i tredje kvartal i fjor.

«Ordrereserven økte innenfor markedssegmentene offentlige yrkesbygg og annen anleggsvirksomhet, mens andelene i segmentene samferdsel, private yrkesbygg og boliger avtok. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste 12 månedene», skriver Veidekke i pressemeldingen.

Det er for tiden stor manko på flere viktige innsatsfaktorer over hele verden. Prisene på metaller, tre, sement og andre byggematerialer har dermed skutt til værs. Veidekke-sjefen tror prisene vil normalisere seg igjen.

– Entreprenørmarkedet ser nå ut til å være tilbake på sporet fra før covid-19-pandemien. Veidekkes ordrereserve passerer for første gang 40 milliarder kroner, etter flere nye større bygg- og anleggsordrer i Oslo og på Østlandet. Selv om kraftig prisstigning på blant annet tre og armering fremdeles er en utfordring for bransjen, mener vi at de fleste leveranseutfordringene vil være forbigående og avta over tid, sier Bengtsson.