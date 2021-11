AF Gruppen strør penger over aksjonærene

Styret i AF Gruppen har vedtatt at entreprenørkonsernet skal utbetale et utbytte på 4,00 kroner pr. aksje for andre halvår 2021, opplyses det i en melding torsdag etter børsslutt.

Bakgrunnen for utbetalingen er konsernets sterke finansielle posisjon.

Utbyttet utbetales 23. november. OBOS er største eier med 17,18 millioner aksjer, og kan følgelig vente seg nær 70 millioner kroner i utbytte. Folketrygdfondets 9,2 millioner aksjer kvalifiserer for drøyt 37 millioner kroner.

AF Gruppen offentliggjør regnskapet for tredje kvartal imorgen, fredag 12. november.

Torsdag endte AF Gruppen opp 2,5 prosent til en sluttkurs på 204,00 kroner. Aksjen er opp 16 prosent hittil i år og opp 26 prosent seneste 12 måneder.