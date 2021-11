Hanker inn 180 mill. i Horten

Peab er valgt til å bygge boligprosjektet Bankløkka i Indre Havn Horten for Conceptor Bolig, opplyses det i en melding. Oppdraget har en verdi på rundt 180 millioner kroner.

Bankløkka blir andre byggetrinn i utbyggingen i Indre Havn Horten. Peab sto også for det første byggetrinnet, bestående av 51 leiligheter, som ble levert i 2020.

Byggetrinn to består av 61 leiligheter samt et townhouse på cirka 123 kvadratmeter, med priser på mellom 2,8 og 15,4 millioner kroner. Byggingen er planlagt å starte i mars 2022, med forventet byggetid på 23 måneder.

Ifølge Conceptor Bolig var 28 av de 61 leilighetene blitt solgt bare få dager etter salgsstart.

Ny havneby

Utbyggingen inngår i etableringen av et moderne boligområde kalt Horten Havneby, som tar over for det Peabs regionsjef Terje Kaasa Larsen omtaler som «et litt slitent næringsområde».

Eksisterende bygg på tomten skal rives, og forurensende masser skal graves ut og saneres – begge deler før byggestarten om rundt fire måneder.

– Vi setter stor pris på å få fornyet tillit fra Conceptor Bolig, sier Kaasa Larsen i meldingen.

Conceptor Bolig planlegger utbygging av totalt rundt 375 leiligheter i det aktuelle området. Selskapet har tidligere inngått en avtale med Horten kommune om utviklingen av Indre Havn Horten.

Børve Borchsenius Arkitekter har tegnet begge byggetrinnene.