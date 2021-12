NRC har utpekt ny finanssjef

I august ble det kjent at Dag Fladby slutter som finansdirektør i NRC Group for å ta over tilsvarende stilling i Norconsult.

Nå har NRC Group funnet Fladbys etterfølger. Ole Anton Gulsvik tiltrer som ny finansdirektør 1. mars 2022.

Inntil da vil Fladby fungere i stillingen til og med 31. januar, før økonomisjef Rolf Berge stepper inn fra februar til Gulsvik er på plass.

Gulsvik kommer fra stillingen som adm. direktør i Seven Seas Group, tidligere Eitzen Maritime Services. Denne stillingen tok han over i 2016, etter å ha vært finansdirektør i selskapet fra 2012 til 2015, da det var notert på Oslo Børs.