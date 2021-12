AF Gruppen med oppkjøp

AF Gruppen Norge AS har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av Stenseth & RS Holding, opplyses det i en børsmelding.

Avtalt selskapsverdi for 100 prosent av aksjene er 220 millioner kroner på gjeldfri basis. Betalingen vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter og transaksjonen forventes gjennomført i første kvartal 2022.

– Stenseth & RS er et solid selskap med god ledelse og fagkompetanse, et bredt kundespekter og de har levert gode resultater over tid. Betong er en kritisk innsatsfaktor både i bygg og anlegg, og vi opplever økende etterspørsel i flere prosjekter, sier Geir Flåta, konserndirektør for Anlegg og Offshore i AF Gruppen.