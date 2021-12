Polske arbeidere dropper Norge

– Det går bedre i mange andre land om dagen. Da velger mange fra Øst-Europa arbeid i hjemlandet i stedet for langt borte i Norge, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, til NRK.

Han frykter at det at utenlandske arbeidere velger å jobbe i sine egne hjemland, blant annet kan gå ut over bygging av offentlige bygg som skoler og sykehus i årene som kommer.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen bekrefter Leegaards oppfatning og sier at industrien er forberedt på å måtte betale mer for arbeidskraften i årene som kommer.

Fafo-forsker Jon Erik Følvik mener at det som skjer nå, er bra for arbeidstakerne.

– Jeg tror vi går inn i en fase der det er selgers marked på arbeidsmarkedet i Europa. Det er bra, for vi har hatt en periode der arbeidskraft har blitt falbudt til ekstremt lave kostnader under ekstremt dårlige vilkår. Så det er på høy tid at arbeidstakers stilling blir styrket, sier Følvik.