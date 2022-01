Sikrer seg flere AF Gruppen-aksjer

Constructio AS, som er nærstående til Kristian Holth, styremedlem i AF Gruppen og styremedlem i Constructio, har torsdag kjøpt 25.000 AF Gruppen-aksjer til en snittkurs på 193,2 kroner, opplyses det i en børsmelding.

Constructio AS eier etter kjøpet 14.720.347 aksjer i AF Gruppen, samt at Flygind AS, som også er nærstående til Kristian Holth, fortsatt eier 1.021.509 aksjer i AF Gruppen.

Samlet etter kjøpet eier Constructio AS og Flygind AS tilsvarende 14,74 prosent av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i AF Gruppen.