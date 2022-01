– 20. januar 2019 ble regelverket om midlertidige stillinger strammet inn. I august 2020 kom det et nytt lovforslag om at Arbeidstilsynet skulle føre strengere tilsyn med bemanningsbedrifter ved innleie. Dette tilsynet er ikke startet opp, og vi er overrasket over at det kommer et så sterkt lovforslag uten å la innstramningene virke, sier hun.

Tar toppene

Hun mener også at det offentlige kan styre mye av betingelsene når de legger ut anbud, men det er hovedsakelig pris som er den dominerende faktoren.

– Innleid arbeidskraft brukes for å ta toppene, og de offentlige er næringens største kunde. Bedriftene har ikke mulighet til å ansette folk som skal vente på neste oppdrag, til det er marginene for små. Og offentlige prosjekter blir ofte forsinket, så da kan bedriftene oppleve at en kontrakt i offentlig regi må gjøres samtidig med andre oppdrag, da må det leies inn ekstrabemanning for å få unna jobben, sier hun.

– KOLLEKTIV STRAFF: Nina Solli, adm. direktør Byggenæringens Landsforbund (BNL). Foto: Moment Studio

– Hva blir konsekvensene av å ikke kunne leie inn ekstra personell?

– Da vil bedriftene kun gi anbud på de kontraktene de vet de har bemanning til, de vil kvie seg for å påta seg mer. Resultatet kan bli nedgang i aktiviteten i næringen og høyere priser for byggherren, sier hun.

Ikke alle vil ha fast jobb

Mange av de innleide kommer fra Øst-Europa, men med oppgangstider og bedre lønninger der, kan arbeidsinnvandrere velge å heller bli hjemme.

Dessuten mener Solli at regjeringen tar feil når de legger til grunn at alle arbeidsinnvandrere vil ha fast jobb.

Regjeringens forslag til innstramning Hovedpunktene er: * Forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold * Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter * Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid * Innføre en godkjenningsordning for å bli kvitt bemanningsforetak som driver useriøst

– Mange av disse ønsker fleksibiliteten ved å jobbe noen måneder i utlandet og så ha lange perioder hjemme. Bedrifter forsøker ofte å ansette dem, men det ønsker mange av arbeidsinnvandrerne ikke, sier hun.

– «Internmarkedet» ikke nok

– Vi er bekymret for at regjeringens forslag vil gi en byggenæring som ikke lenger er like godt i stand til å løse oppdrag, sier adm. direktør i Caverion, Knut Gaaserud.

– «INTERNMARKEDET» IKKE NOK: Knut Gaaserud, adm. direktør Caverion. Foto: Caverion

– Som en stor, teknisk totalentreprenør kan vi ikke bemanne for de ekstreme toppene i store prosjekter. Her er det nødt til å være et lite innslag av innleide medarbeidere, i tillegg til våre over 2.000 fast ansatte. Vi har også i snitt 250–300 lærlinger, sier han.

Han sier at selskapet forsøker å leie inn fra konkurrenter, men i et marked med konstant mangel på fagarbeidere strekker ofte ikke dette «internmarkedet» til.

– Bemanningsbyråene er da en løsning som gjør det mindre ressurskrevende å løse en akutt situasjon enn om vi skal ut og håndplukke riktige enkeltpersoner på egenhånd. Et forbud som synes fremmet for å ramme den useriøse delen av bransjen, rammer nå alle, sier han.