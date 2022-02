Konkurransetilsynet aksjonerer mot entreprenører

Konkurransetilsynet har gjennomført bevissikring hos flere aktører i markedet for entreprenørtjenester i løpet av februar, kommer det frem i en melding mandag ettermiddag.

– Konkurransetilsynet har grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for entreprenørtjenester, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om ulovlig samarbeid, skriver etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.