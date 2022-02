Veidekke bygger mer på Vollebekk i Oslo

OBOS Nye Hjem har gitt Veidekke jobben med å bygge Vollebekk Torgkvartal borettslag, går det frem av en melding.

Vollebekk Torgkvartal borettslag skal bestå av 153 miljøsertifiserte leiligheter, et bofellesskap på fem leiligheter, en barnehage, næringslokaler og parkeringskjeller på Vollebekk øst i Oslo.

Dette er sjette byggetrinn i storprosjektet, og totalentreprisen er verdt 505 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er veldig glade for å få bygge videre på Vollebekk. OBOS har en kultur som passer bra med vår egen, og med et av Oslos beste bolig-team på plass er jeg sikker på at også dette prosjektet blir en suksess, sier avdelingsleder Kaare Gilhus i Veidekke Bygg Oslo.

Byggearbeidene starter i disse dager, og planlagt innflytting er i løpet av høsten 2024.