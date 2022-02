Veidekke omsatte for 10,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2021, mot 10,3 milliarder i fjerde kvartal 2020. Resultatet før skatt var 393 millioner, 1 million mer enn for ett år siden. Det opplyses i en børsmelding.

Ved årsslutt hadde konsernet en ordrereserve på 38,1 milliarder.

Styret foreslår å utbetale et utbytte på 7 kroner pr. aksje for fjoråret. Det tilsvarer hele årsresultatet på 1.342 millioner kroner.

Veidekke (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 2021 2020 Driftsinntekter 10.176 10.274 37.592 38.140 Driftsresultat 405 374 1.364 1.213 Resultat før skatt 393 392 1.342 1.202 Resultat etter skatt 296 290 1.029 922* *) Gjelder videreført virksomhet. Entreprenørselskap med hovedkontor i Oslo og virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Konsernsjef er Jimmy Bengtsson.

Ble notert på Oslo Børs sommeren 1986.

Største aksjonærer er OBOS og Folketrygdfondet.

– Vi styrket lønnsomheten gjennom året og leverte et bedre resultat enn i fjor på noe lavere omsetning. I kvartalet, som for året under ett, er det Infrastruktur Norge som viser størst fremgang. Samtidig øker Bygg Norge også lønnsomheten fra fjoråret, mens virksomheten i Danmark fortsetter å levere gode marginer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke har lenge slitt med langt svakere marginer enn sin norske hovedkonkurrent AF Gruppen, og har tidligere kunngjort et lønnsomhetsmål på henholdsvis 4 og 5 prosent for årene 2022 og 2025.

Lønnsomheten i 2021 endte på 3,6 prosent, opp fra 3,0 prosent året før.

«Med unntak av den svenske byggvirksomheten, har samtlige virksomhetsområder bedret lønnsomhet», skriver selskapet.