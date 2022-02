Rekordtall fra AF Gruppen

– Vi leverer veldig solide resultater for kvartalet og året som helhet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Entreprenøren fikk en resultatmargin på 7,8 prosent i 4. kvartal. Omsetningen i kvartalet økte med 8,4 prosent til 8.112 millioner kroner, med et resultat på 635 millioner kroner før skatt.

For hele 2021 ble omsetningen 27.868 millioner kroner, hvorav 1.580 millioner sto igjen før skatten skulle betales.

AF Gruppen (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 2021 2020 Driftsinntekter 8.112 7.485 27.868 27.025 Driftsresultat 639 633 1.609 1.480 Resultat før skatt 635 614 1.580 1.447 Resultat etter skatt 486 496 1.229 1.158

Entreprenør- og industrikonsern med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Amund Tøftum.

Største aksjonærer er OBOS og Tor Øivind Fjeld gjennom ØMF Holding.

AF Gruppens ordrereserve har forøvrig økt kraftig det seneste året. Ved inngangen til 2021 hadde selskapet oppdrag for 30,6 milliarder kroner i bakhånd. Ett år senere var summen 38,6 milliarder kroner.

Onsdag ble det også kjent at AF Gruppen sikret seg en gigantkontrakt for bygging av ny vanntilførsel for Oslo kommune sammen med italienske Ghella. Kontraktsverdien ble oppgitt til 8,75 milliarder kroner ekskl. mva., hvorav AF Gruppens andel er 60 prosent.

Resultatet per aksje for fjoråret endte på 9,60 kroner, opp fra 9,29 i 2020. Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner, identisk med utbetalingen i fjor.

