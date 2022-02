Styremedlem kjøper aksjer for 669.000 kroner etter kursfall

Mats Williamson, styremedlem i NRC Group, har kjøpt 30.000 NRC-aksjer for 22,10 kroner stykket, tilsvarende 669.000 kroner. Etter denne transaksjonen eier Williamson 30.000 aksjer i NRC Group.

Onsdag formiddag presenterte selskapet sine kvartalstall. I fjerde kvartal 2021 omsatte NRC Group for 1,60 milliarder kroner, opp fra 1,58 milliarder kroner i samme periode året før. Nettoresultatet endte på minus 9 millioner kroner, mot et negativt resultat på 16 millioner kroner for et år siden.

Aksjen ble sist omsatt for 22,30 kroner etter et kursfall på 10,3 prosent.