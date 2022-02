Storaksjonær kjøper aksjer for 54 millioner kroner

Constructio AS, nærstående til Kristian Holth, styremedlem i AF Gruppen og styremedlem i Constructio AS, har kjøpt 276.745 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 196 kroner stykket, tilsvarende 54,24 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen har Constructio AS litt over 15,04 millioner aksjer i AF Gruppen, samtidig som Flygind AS, også nærstående til Kristian Holth, eier litt over 1,02 millioner aksjer i selskapet.

Etter mandagens kjøp har Constructio AS og Flygind AS samlet sett en eierandel på 15,04 prosent, hvilket gir en 3. plass på listen over selskapets største aksjonærer, kun slått av ØMF Holding og OBOS BBL som har en eierandel på henholdsvis 16,10 prosent og 16,09 prosent.

Kvartalstall

For ti dager siden presenterte AF Gruppen sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 2,5 prosent til 198,80 kroner.

I fjerde kvartal 2021 omsatte AF Gruppen for 8,11 milliarder kroner, opp fra 7,49 milliarder kroner i samme periode året før. Resultat før skatt endte på 635 millioner kroner, mot 614 millioner kroner for et år siden, noe som tilsvarer en resultatmargin på 7,8 prosent.

«Vi leverer veldig solide resultater for kvartalet og året som helhet», uttalte konsernsjef Amund Tøftum da kvartalstallene ble kjent.

Styret foreslo samtidig et utbytte per aksje på 6,50 kroner til utbetaling første halvår 2022.