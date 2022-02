LAB Entreprenør, et datterselskap i AF Gruppen, er innstilt av Bonava for bygging av 178 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg og et mindre næringslokale i Merinoparken i Breiviken nord for Bergen sentrum, ifølge en melding torsdag.

Kontrakten vil være en totalentreprise og har en verdi på 381 millioner kroner.

(TDN Direkt)