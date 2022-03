Norsk byggevarehandel omsatte for 58,7 milliarder kroner i 2021, 11,3 prosent mer enn året før, viser nye tall fra Virke. Medlemmene av Virkes markedsinformasjonsgruppe, som står for 95 prosent av den totale byggevarehandelen, omsatte for 55,6 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

– Den sterke oppgangen ble i hovedsak drevet av proffmarkedet, og utviklingen skyldes særlig en unormal økning i prisene på trelast og andre byggevarer sammenlignet med året før, sier bransjedirektør for byggevarehandel i Virke, Aslaug Koksvik, i en pressemelding.

Etter kraftig vekst i salget til privatkunder i det første coronaåret, stabiliserte privatmarkedet seg på et høyt nivå i fjor. Også her bidro høyere priser til å holde omsetningen oppe gjennom året. Samtidig var det noen geografiske forskjeller på grunn av smittevernstiltakene.

– I Oslo og Viken måtte mange varehus holde stengt i flere perioder i første halvdel av året på grunn av lokale smitteverntiltak. Dette gjorde at aktørene i regionen ble hardere rammet enn ellers i landet, fortsetter Koksvik.

Vekstratene skal ned

De to pandemiårene har gitt uvanlige og kraftige utslag på byggevaremarkedet, men nå er det ifølge Virke grunn til å tro at vekstratene vil falle.

– Når proff- og privatmarkedet har ligget på rekordhøye nivåer og flere av driverne som har stimulert oppgangen de siste årene reverseres, må vi forvente negative vekstrater fremover, sier Koksvik.

Hun påpeker videre at flere eierskifter og oppkjøp, kombinert med høy organisk vekst, har gitt sterkere aktører.

– Byggevarestatistikken viser at vi har noen landsdekkende kjeder med betydelige markedsandeler, men at det også er rom for mindre aktører med en mer regional profil å vokse i det norske byggevaremarkedet, avslutter Koksvik.