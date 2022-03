– Markedet kommer nok opp på det høyeste prisnivået vi har sett de siste fem årene, sier Pål Erichsen, kategoridirektør i Optimera – Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør, til NRK.

Firmaet, som har rundt 140 Montér-butikker i Norge, har varslet prisendringer fra 1. april 2022.

– I over to år har vi hatt et sterkt marked med høy internasjonal etterspørsel, og på toppen av dette kommer utfordringer knyttet til krigen i Ukraina, sier Erichsen.

Krigen har ført til at det ikke lenger kjøpes inn varer fra Russland og Hviterussland, som er store produsenter av trelast og trebaserte produkter.

– Da må dette hentes fra andre markeder. De vil få større etterspørsel og prisen kan øke, sier Erichsen.

I tillegg vil varer som produseres ved hjelp av betydelige mengder energi, bli påvirket av høye energipriser. Erichsen antar det vil gi en prisøkning på isolasjonsprodukter og gipsplater.

