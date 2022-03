Veidekke inngår kontrakt verdt nær 1,3 mrd

Veidekke har fått den første av hovedkontraktene for Bane NORs InterCity-prosjekt på Dovrebanen, melder selskapet tirsdag.

Avtalen skal være verdt nær 1,3 milliarder kroner eks. mva, i tillegg til opsjonarbeider opp til 300 millioner kroner. Kontrakten går ut på å bygge tunnel og dagsone for en dobbeltsporet jernbane mellom Kleverud og Tangensvika langs Mjøsa.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss en solid og erfaren entreprenør som Veidekke på dette arbeidet som bidrar til at det blir kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, flere persontog i timen i begge retninger og økt kapasitet for klimavennlig godstrafikk når dobbeltsporet etter planen står ferdig i 2027, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR.