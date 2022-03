Veidekke tjener 130 millioner på eiendomssalg i Sverige

Veidekkes svenske industrivirksomhet har inngått avtale med logistikk­eiendomsselskapet NREP Logicenters om salg av Veidekkes industritomt i Snebro ved Nykvarn, sør for Stockholm.

Gjennomføring av transaksjonen forutsetter offentlig miljøgodkjennelse, som forventes å foreligge innen desember 2023. I en melding fra selskapet fremgår det at transaksjonen vil gi en regnskapsmessig gevinst på 130 millioner kroner, og vil inngå i resultatet for Infrastruktur Sverige i det kvartalet den blir gjennomført.

Veidekke har siden 2015 drevet sprengning og opparbeidelse av industritomt fra sin 206.000 kvadratmeter store eiendom Stora Bysta 3:9 i Snebro. Logicenters ønsker i første omgang å bygge om lag 50 000 kvadratmeter med nye logistikklokaler og håper å kunne doble dette arealet i fremtiden.

– Å tilby massehåndtering i sentrale områder er kjerneaktivitet for Veidekkes industrivirksomhet. Vår strategi er å drive virksomhet fra steder som deretter kan benyttes til eiendomsutvikling, og Snebro er et godt eksempel på dette, sier Marcus C. Nilsson, konserndirektør i Veidekke, i en melding.