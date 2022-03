Veidekke inngår avtale om 114 boenheter i Trondheim

Veidekke har inngått avtale med Lilleby Eiendom AS om å oppføre ett rekkehusfelt og to leilighetsbygg med til sammen 114 boenheter på Lilleby i Trondheim.

Oppdragene har en samlet verdi på rett under 300 millioner kroner, ifølge en melding fredag.

– Vi er veldig glade over fornyet tillit og takker Nordr og de andre eierne i Lilleby Eiendom for de nye oppdragene. Siden starten på den gamle smelteverkstomta på Lilleby i 2015 har vi gjennom et tett og godt samarbeid fått gleden av å utvikle og bygge mer enn 700 boliger for total 1,3 milliarder kroner. I tillegg har vi inngått utviklingsavtaler for enda tre nye byggetrinn med til sammen 170 boenheter, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.