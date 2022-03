AF Gruppen-oppkjøp i boks

Intensjonsavtalen ble kjent 8. desember, men fredag har AF Gruppen inngått en endelig avtale om å kjøpe 80 prosent av aksjene i Stenseth & RS Holding AS, går det frem av en børsmelding.

Verdien for 100 prosent av Stenseth & RS Holding AS er verdsatt til 220 millioner kroner på gjeldfri basis. Oppgjør for 80 prosent av aksjene vil bestå av aksjer i AF Gruppen, tilsvarende 40 millioner kroner pluss kontanter.

En del av kontantoppgjøret vil bli gitt som leverandørfinansiering frem til 2025. Kontantbeløpene er finansiert av AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

De resterende 20 prosent av aksjene i Stenseth & RS vil fortsatt være eid av selskapets ansatte.

(TDN Direkt)