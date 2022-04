Krigen i Ukraina har ført til at det knyttes betydelig større usikkerhet til utviklingen i byggesektoren fremover, og det nærmeste året vil etterspørselen trolig være noe dempet i byggesektoren, går det frem av en oppdatering fra selskapet torsdag.

Veksten i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene har fortsatt og bekrefter så langt de positive prognosene fra høsten 2021. Sterk etterspørsel i det skandinaviske markedet ved inngangen til 2022 tilsier høyt aktivitetsnivå langt inn i 2022, hvis ikke produksjonen «forstyrres». Høy vekst i byggekostnader er imidlertid så langt kompensert med høy prisvekst, ikke minst i boligmarkedet, skriver Veidekke.

– Etter igangsetting av mange prosjekter i fjor, venter Veidekke at produksjonen av bygg og anlegg vil ligge på et høyt nivå i 2022. Vi forventer vekst i segmentene bygg i Sverige og samferdsel i Norge, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke.

– Utfallsrommet er stort

Samtidig ser Veidekke stor usikkerhet fremover.

«Invasjonen av Ukraina setter både europeiske markeder og globale råvaremarkeder under ytterligere press. Dette kommer på toppen av allerede høy belastning på enkelte verdikjeder som følge av covid-19-pandemien. Prisøkninger på innsatsfaktorer som allerede er gjennomført, eller som er annonsert per 30. mars, tilsier 5-10 prosent økning i byggekostnadsindeksene fra desember 2021 til desember 2022, men her er utfallsrommet stort, gitt situasjonen», skriver selskapet.

Det nærmeste året er det grunn til å vente noe dempet etterspørsel etter nye prosjekter i byggesektoren, særlig sammenlignet med de sterke tallene i Sverige og Norge på slutten av 2021. Endringen kommer både som følge av den nye geopolitiske usikkerheten og av forventninger om at rentene vil øke og at byggekostnadene vil stige ytterligere, heter det.

