Bygger i Drammen for 770 millioner

Veidekke skal bygge psykiatribygg i Drammen, opplyser entreprenørkonsernet onsdag.

Oppdraget er tildelt av Helse Sør-Øst etter en samspillsfase på fire måneder. Det omfatter bygging av tre bygg for psykisk helsevern og rus for Drammens nye sykehus. Samlet bruttoareal blir på 18.500 kvadratmeter, pluss uteareal på 7.000 kvadrameter.

Verdien av kontrakten oppgis til 770 millioner kroner.

Veidekke skal besørge planlegging, prosjektering, bygging, testfase og prøvedrift frem til det nye sykehuset står klart i 2025, opplyses det.

Byggearbeidene starter nå i april. Overtagelse estimeres å skje i november 2024.

«Veidekke vant konkurransen om intensjonsavtalen i slutten av november, og vi har nå gjennomført en vellykket samspillsfase sammen med Helse Sør-Øst, rådgivere og arkitekter. Vi takker så mye for tilliten og er stolte over at vi nå skal prosjektere og bygge de tre psykiatribyggene i det som blir et moderne og fremtidsrettet sykehus til glede og nytte for pasienter, pårørende og ansatte», sier avdelings­leder Erik Økland i Veidekke Bygg.