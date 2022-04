Endur-datter fikk kontrakt på 70 mill.

BMO Entreprenør AS, et heleid datterselskap av Ednur, har inngått en målpriskontrakt med NRC Group Norge på 70 millioner kroner, fremgår det av en melding fra Endur fredag.

BMO Entreprenør AS skal være ansvarlig for tunnelarbeider og vannsikring tilknyttet arbeid som NRC Group gjennomfører på Trønder og Meråkerbanen. BMO Entreprenør AS starter arbeidene for NRC Group i mai og er planlagt ferdig mot slutten av 2022, opplyses det.