Rekordkontrakt for NRC Group

Gunnar Knutsen AS, som er et selskap heleid av NRC Group, har signert en intensjonsavtale med JV AF Ghella ANS for transport og fjerning av masse i forbindelse med bygging av ny drikkevannsforsyning og distribusjonsnett til Oslo kommune, går det frem av en børsmelding fredag.

Kontraktsverdien er estimert til 400 millioner kroner, og er det største transportprosjekt til dags dato for NRC Group, opplyses det.

Arbeidet vil starte umiddelbart, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2027.

