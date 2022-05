Skal bygge 300 leiligheter på Lørenskog

AF Gruppen har inngått avtale med Rolvsrud Idrettspark Holding AS om bygging av 300 leiligheter på Lørenskog utenfor Oslo. Prosjektet vil gjennomføres som totalentreprise og har en verdi på 810 millioner kroner eksklusive moms, går det frem av en børsmelding.

Etter planen skal byggingen starte i august 2022 med forventet ferdigstillelse i tredje kvartal 2025.

– Vi ser frem til et godt samarbeidet med Rolvsrud Idrettspark Holding AS, og til å bygge et flott bomiljø på Lørenskog. Prosjektet har høye miljøkrav, og sammen har vi jobbet godt med miljøsmarte løsninger for å skape gode leiligheter, innbydende gårdsrom og et hyggelig torg, sier konsernsjef Amund Tøftum i AF Gruppen i en kommentar.

(TDN Direkt)