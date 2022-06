Fornebubanen har allerede kostet 3 milliarder

Opplysningene kom fram i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg i dag, ifølge NRK. Det er usikkert hvor mye av de 1,4 milliardene som må betales hvis prosjektet stanses, opplyste miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

– Utgangspunktet er at Fornebubanen må betale avbestillingserstatning til entreprenør på ti prosent av kontraktssummen, sa Stav.

Blir prosjektet forsinket vil det koste 35 millioner ekstra i måneden. Det foreløpige estimatet er at prosjektet vil koste 23,3 milliarder kroner.

Hele prosjektet står i fare for å skrotes etter at Oslo Ap har kommet med en rekke krav for å kunne gi grønt lys til å fortsette å byggingen.

(NTB)