Endrer konsernledelse

AF Gruppen foretar endringer i konsernledelsen. Ida Aall Gram slutter i selskapet for å bli konsernsjef i Aspelin Ramm. Sverre Hærem går ut av konsernledelsen, men vil stå til rådighet for selskapet fremover. Anny Øen og Lars Myhre Hjelmeset trer inn i konsernledelsen med ansvar for henholdsvis Finans og Offshore, fremgår det i en børsmelding.

– I AF arbeider vi kontinuerlig med utvikling av ledere og vi har en kultur for å kombinere kontinuitet med å gi ansvar og muligheter for våre nye ledere, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

De nye i ledelsen

Anny Øen er ny i konsernledelsen og har jobbet i AF Gruppen de siste 13 årene. Hun kommer fra stillingen som økonomidirektør og har jobbet som konsernregnskapsdirektør. Hun har bakgrunn som konsernregnskapssjef og controller i Reitangruppen, økonomisjef i Rema 1000 og senior associate i PWC. Øen er utdannet siviløkonom med høyere revisorstudium fra NHH.

Lars Myhre Hjelmeset er også ny konsernledelsen og har hatt sentrale posisjoner i AF Gruppen siden 2003. Han kommer fra stillingen som daglig leder i AF Offshore Decom, og har erfaring som forretningsutvikler i konsernstaben og økonomidirektør i AF Offshore Decom. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Autorisert Finansanalytikerstudium ved NHH.