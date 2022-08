Selvaag Bolig la onsdag frem regnskapet sitt for andre kvartal, og der kunne man se at salgstallene var 120 boliger i perioden. Det er det laveste nivået siden børsnoteringen i 2012 og 31 færre boliger enn samme periode i fjor.

– Det er lavere salg, men vi selger til høyere priser på grunn av den lave tilbudssiden av nye boliger i Oslo. Prisene holder seg også oppe i markeder som er mer i balanse mellom tilbud og etterspørsel, som Stavanger og Trondheim. Også der er det lagt ut lite nye prosjekter på grunn av de høye byggeprisene over hele Skandinavia, sier han.

15–20 % høyere byggekostnader

Han sier at Selvaag Bolig har fått 15–20 prosent høyere byggekostnader etter at Ukraina-krigen startet i februar, og hovedårsaken er den voldsomme prisstigningen på spesielt stål og trevarer, samt at det er en skvis i arbeidsmarkedet.

Selvaag Bolig (Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 965,9 394,2 Driftsresultat 203,4 76,3 Resultat før skatt 203,9 74,0 Resultat etter skatt 176,8 56,4

– Vi merker forskjell fra før ferien. Mange prosjekter er skrinlagt på grunn av prisveksten, og det har gjort at etterspørselen etter stål har falt.

Det har resultert i fallende stålpriser, men oppgangen er fremdeles stor.

Utsetter prosjekter

Molvik forteller at de har valgt å utsette salgsstart på ett prosjekt i Stavanger og ett i Stockholm.

– Vi avventer litt der. Vi ser det ikke som fornuftig å legge ut et nytt trinn, men det er ingen dramatikk, sier han.

Selskapet har igangsatt like mange boliger som de har solgt i andre kvartal.

– Hvordan kan dere gjør det hvis byggekostnadene er så høye?

– Prisveksten på grunn av det lave tilbudet gjør at det er forsvarlig. I utkantstrøk der byggekostnaden blir for høye til at det ikke blir lønnsomhet, stopper det opp, sier han.

Moelven Byggmodul meldte tidligere denne uken at de permitterer 80 ansatte som følge av svikt i etterspørselen på grunn av prisveksten.

Sterkest marked i Oslo

– Det sterkeste markedet er Oslo, her er det høyest kjøpekraft. Det er bra i Bergen, Stavanger og Trondheim og, men ingen bonanza.

— Hvordan er sentimentet blant kjøperne? Er de bekymret for renteøkningene?

– Det er mange typer kjøpere, og hvis alle hadde fått finansiering, hadde vi solgt mye mer. Boligforskriften på fem ganger inntekt gjør at mange ikke får lån. Med de store hoppene i leieprisene på boliger i Oslo, blir regnestykket mellom å leie og å eie gunstigere for kjøpere i våre prosjekter, sier han.

Selvaag Bolig økte inntektene kraftig kvartalet sammenlignet med fjoråret. Mesteparten, 911,3 millioner, skyldes et høyt antall overleverte boliger.