Avinor tildeler AF Gruppen Norge kontrakten som totalentreprenør for ny flyplass i Mo i Rana, fremgår det av en pressemelding torsdag.

I vurderingen av de totalt tre tilbyderne er det lagt vekt på nøkkelpersonell, oppgaveforståelse og pris. Til sist var det AF Gruppen som sto igjen med høyest poengscore, fremgår det av en pressemelding fra Avinor.

Partene skal i kontraktens første fase optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring, og enes om endelig målpris før fase to påbegynnes, som er selve byggingen. Byggekontrakten for fase to skal bidra til at det totale prosjektet kan gjennomføres innenfor Avinors kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner.

– Vi er veldig glade for å ha landet totalentreprenør, og ser frem til samarbeidet med AF Gruppen. Det var en hard konkurranse mellom kompetente og dyktige tilbydere, hvor AF Gruppen leverte best kombinasjon av pris og kvalitet i henhold til tildelingskriteriene, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i en kommentar.

Kontrakten signeres etter at karensperioden utløper 30. august.