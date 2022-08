For første gang på mange år topper ikke Veidekke listen over landets største leverandør av asfalt til riks- og fylkesveier. I stedet for er det Peab som har klatret til topps.

Hittil i år har Peab vunnet 27 kontrakter om asfaltering av riks- og fylkesveier, og har levert til sammen 785.352 tonn med asfalt. Det gir dem en markedsandel på 38 prosent.

FORNØYD: Joar Caspersen, adm. direktør i Peab Asfalt. Foto: Peab Asfalt

Til sammenligning har Veidekke «bare» vunnet 18 kontrakter og levert 562.943 tonn, noe som tilsvarer en markedsandel på 26 prosent. Mens NCC har vunnet 16 kontrakter og har levert 473.795 tonn, som tilsvarer en andel på 24 prosent, skriver bransjenettstedet Veier24.

– Volum er viktig i asfalt, og vi har hatt «stang inn» på en rekke kontrakter i år. Oppdragene er kommet både i form av kontrakter der det hele er avgjort på pris, men også kontrakter som legger EPD til grunn, der kutt i CO2-utslipp er et avgjørende konkurranseelement, sier adm. direktør Joar Caspersen i Peab Asfalt til Veier24.

Caspersen påpeker at lokalisering er et viktig element når kortest mulig transport er et viktig element som honoreres, og Peab har vært vært heldige med det i år. Pr. dags dato har selskapet 17 asfaltfabrikker spredt utover hele landet.

Vi trenger ikke å være størst for å være best Martin Holmqvist, Veidekke

Heller lønnsom enn størst

Hos Veidekke Asfalt derimot graver de seg ikke ned selv om de ikke er på toppen av tronen lenger. Direktør Martin Holmqvist sier at de ikke har som mål å være størst, men heller vil være den mest lønnsomme entreprenøren i landet.

– Dette er et år med ekstreme økninger og usikkerhet rundt kostnader, som ikke kompenseres av de offentlige kundene. Det forsterker vår holdning om at vi ikke trenger å være størst for å være best, sier han til Veier24.