SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

AF Gruppen leverte en omsetning på 8,3 milliarder kroner i andre kvartal, tilsvarende en topplinjevekst på 15 prosent fra 7,2 milliarder i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt på 426 millioner kroner tilsvarer en resultatmargin på 5,1 prosent.

– God prosjektledelse og fagkompetanse i prosjektene gjør oss i stand til å levere gode resultater i kvartalet. Risikostyringsmodellen vår bidrar til at vi klarer å levere stabilt gode resultater over tid. Med høye energi- og råvarepriser og et usikkert verdensbilde er det viktigere enn noensinne med god og målrettet prosjektstyring, sier AF Gruppen-sjef Amund Tøftum i en kommentar.

Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en ordrereserve på 42 milliarder kroner, mot 37,8 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Kontantstrømmen fra driften kom inn på 619 millioner kroner, opp fra 529 millioner i andre kvartal 2021.

Rapporten her.