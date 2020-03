Ikke noe skattetriks for aksjesparekonto likevel

I Finansavisen 11. mars er det en artikkel om skatt på aksjesparekonto (ASK) med overskriften «Nytt triks gir skattefradrag for aksjetap». Her står det blant annet at en ny regel fra og med 2019 sier at man kan flytte verdipapirer mellom ulike aksjesparekonti. Undertegnede er sitert på følgende: «Det betyr at du kan flytte alle verdipapirer med tap over til en annen konto, før du deretter legger ned denne kontoen og tar tapet.»

Når det er sagt: Det er jaggu ikke enkelt å finne ut av hvordan skatten skal beregnes ved flytting mellom flere aksjesparekonti

Dette medfører ikke riktighet. Jeg hadde tatt litt for mye Møllers tran denne dagen og hadde det usedvanlig travelt på grunn av børsfallet, og svarte journalisten uten å sjekke med skatteekspertene. Det beklager jeg. Kundesenteret vårt fikk en del telefoner og mailer som en følge av dette sitatet – som om ikke de hadde det travelt nok med å håndtere urolige kunder fra før...

Når det er sagt: Det er jaggu ikke enkelt å finne ut av hvordan skatten skal beregnes ved flytting mellom flere aksjesparekonti. Men i Skatteloven § 10-21.7 står følgende:

«Kontohaver kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond mellom egne aksjesparekontoer uten beskatning. Ved overføring av aksjer, egenkapitalbevis, andeler i aksjefond og kontanter mellom egne aksjesparekontoer, overføres samtidig en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.»

Det innebærer at det ikke er muligheter for en lovlig skattetilpasning her, siden det er verdier på kontonivå – og ikke verdier knyttet til hvert enkelt verdipapir – som flyttes.

Et eksempel: Total markedsverdi på en aksjesparekonto er 1 million kroner. Du ønsker å flytte verdipapirer til en verdi av 200.000 over på en annen aksjesparekonto, altså 20 prosent av markedsverdi. Da vil 20 prosent av skattedata for aksjesparekontoen også overføres til den andre aksjesparekontoen sammen med beholdningen. Det vil si 20 prosent av ubenyttet skjerming på avgivende ASK, 20 prosent av kostpris på avgivende ASK etc.

Bjørn Erik Sættem

Spareøkonom i Nordnet