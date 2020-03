Gi bort penger – ikke lån dem ut

Trond Furnes. Foto: Privat

Andreas Bjerkedal. Foto: Privat

I en økonomisk krise er det viktig å stimulere markedene ved at penger gjøres tilgjengelig i markedene. Dette gjelder både i finansmarkedene og i vare- og tjenestemarkedene. Spørsmålet er hvordan man skal gjøre det. Det finnes prinsipielt bare to måter. Myndighetene kan gi bort pengene, eller de kan sørge for at lån blir så billig at folk vil strømme til bankene for å låne.

Dette har Norges Bank gjort ved å senke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Problemet med å låne ut pengene er at det får bankene og finanssektoren til å vokse uforholdsmessig mye. De siste 25 årene har gjelden i Norge steget fra 100 prosent til 300 prosent av BNP. Samtidig er den økonomiske veksten halvert.

Stadig billigere lån høres ut som en gavepakke, men er det ikke

Stadig mer gjeld er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det blåser opp banksektoren på bekostning av samfunnet for øvrig. Stadig billigere lån høres ut som en gavepakke, men er det ikke. Ikke for nasjonen som helhet. Og ikke med tanke på finansiell stabilitet. Etter forrige finanskrise vokste DNB til å bli Norges mest verdifulle selskap. Det er lett å drive butikk når du kan trykke din egen omsetningsvekst og – indirekte – resultatvekst.

Det høres kanskje rart ut, men den mest rettferdige og samfunnsnyttige måten å stimulere økonomien på, er å gi bort pengene. Dette kan myndighetene gjøre gjennom ulike tiltak. Å gi folk penger i hånden er foreslått av ledende økonomer både nasjonalt og internasjonalt. Ved å gi forbrukerne kontanter, kan hver enkelt bruke pengene på det som er mest nyttig og viktigst for dem. Dette øker den enkeltes nytte, samtidig som pengene lettere kommer inn i økonomien i form av konsum.

Eksperter som uttaler seg om pengepolitikk og tiltakspakker jobber som regel i bankene. De har ingen anledning til å fremme en annen agenda enn mer belåning. Det er på tide at vi andre spør oss hva vi mener om dette. Artikkelforfatterne er i hvert fall skeptiske, og det bør kanskje du også være?

Trond Furnes

Tidligere investeringsdirektør i SEB og Eika Gruppen

Andreas Bjerkedal

Økonom og grunnlegger av Globe