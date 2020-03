Permittering – fordeler og ulemper

I disse tider kommer permitteringsinstituttet i norsk rett til sin rett, slik den utledes av Hovedavtalen LO-NHO kapittel 7. Disse reglene benyttes på de fleste bedrifter, også dem som ikke er bundet av Hovedavtalen, så fremt de ikke har annen tariffavtale. I forbindelse med utredningen Permittering, nedbemanning og sluttpakker (2017), så jeg på fordeler og ulemper ved permittering.

Permittering er en fleksibel måte for bedriftene å kutte kostnader raskt, slik at bedriften overlever. Alle ansatte kan permitteres med 14 dagers varsel og sendes hjem når 14-dagers perioden er over, og bedriften blir deretter fritatt for lønnsplikten i løpet av kort tid, til tross for at de ansatte har 3 eller 6 måneders oppsigelsestid i sine arbeidsavtaler. Arbeidsavtalen overkjøres. Bedriften har noen dagers lønnspliktperiode, før 15 dager, som nå kuttes nå ned to dager samt at karensdager for de ansatte tas bort. Hovedavtalen åpner også for permittering med bare to dagers varsel til de ansatte ved «uforutsette hendelser». Det vil en god del bedrifter komme opp i nå, og da kommer de ut av sin lønnsplikt på bare 2 + 2 dager.

Fremgangsmåten. Bedriften står også nokså fritt til å permittere dem de vil, når det er ansatte den ikke trenger, enten det er adm. dir. eller andre. Permittering må imidlertid drøftes med de tillitsvalgte først, også om det kan permitteres med bare 2 dagers varsel. Tillitsvalgte og ansatte er i dag kjent med den situasjonen arbeidsgivere er i, noe som gjør at både drøftelser og varsler kan skje raskere enn normalt. Der det ikke er tillitsvalgte, kan noen velges/pekes ut ad hoc eller permittering kan drøftes med verneombudet. Det er ikke krav til drøftelse med den enkelte arbeidstaker som skal permitteres, men dette kan likevel være hensiktsmessig der bedriften har tid til det. Permittering rammer likevel de ansatte hardt. De går nemlig ned fra full lønn til dagpenger når arbeidsgivers lønnspliktperiode er over. Dagpenger fra NAV er maks 62 prosent av cirka 600.000 kroner (seks ganger Grunnbeløpet i Folketrygden), det vil si cirka 370.000 kr pr. år, eller cirka 31.000 kroner pr. måned. Høytlønte rammes derfor særlig hardt i forhold til hva de ellers mottar i lønn.

ARTIKKELFORFATTER: Advokat Nicolay Skarning. Foto: Ivan Kverme

Fordeler og ulemper. Fordelen med permittering er det viktigste i disse dager: bedriftene sparer penger raskt. Vi står i tidenes bølge av permitteringer i Norge. Litt malurt i begeret: arbeidstakere som er permittert har i utgangspunktet plikt til å søke seg annet arbeid, og har etter arbeidsmiljøloven § 15-3 (9) bare 14 dagers oppsigelsesfrist, uavhengig av hva som står i arbeidsavtalen. Etter tre måneders permittering kan de gå på dagen. For ressurssterke arbeidstakere vil det således være fristende å finne annet arbeid og forlate bedriften for godt. Dette innebærer at ansatte som bedriften ønsker å beholde, kanskje heller bør settes til alternativt arbeid, leies ut eller gis studiepermisjon med hel eller delvis lønn mot bindingstid, slik at arbeidsforholdet kan bevares. Arbeidsgiver har stor grad av styringsrett, ikke minst i nåværende situasjon, og bør derfor tenke seg litt om.

Nicolay Skarning

Advokat, Kvale advokatfirma