Tenk om vi var i 1984

Gjør et tankeeksperiment: Du skal tilbake til 1984. Du er i samme situasjon som vi befinner oss i nå. En pandemi har brutt ut, og det er innført drakoniske tiltak for å stoppe viruset. Globaliseringen har i 1984 kommet langt, du er avhengig av mange av de samme tjenestene som i dag. Men hvor er internett og e-posten? Hvor er videokonferansen? I 1984 var verden på et teknologisk steinaldernivå. Næringslivet og offentlige tjenester ville smeltet ned med dagens coronatiltak.

Gorm Hedløy. Foto: Iván Kverme

Geir Arne Olsen. Foto: Evry

Infrastrukturen i Norge anno 2020 er relativt godt forberedt på stenging av samfunnet, på grunn av IT. I dag jobber du, vi og halve Norge fra lokasjoner som hindrer smitte og spredning. Mange gjør nå den samme jobben fra hjemmekontor, og noen gjør den minst like godt hjemmefra. Nordmenn har lav terskel for å ta i bruk ny teknologi, og høy endringsvilje. Vi trenger ikke reise langt fra Norges grenser for å finne land som er mye nærmere steinaldernivået i 1984. Ikke minst gjelder dette offentlig sektor.

Helsevesenet bygger fortsatt på personlig oppmøte, og har et stort digitaliseringspotensial

Norge har uten tvil en av de aller mest IT-kompetente offentlige sektorene i verden, og nå blir de offentlige IT-verktøyene massivt stresstestet. Mye går knirkefritt, men det viser seg allerede nå at vi har rom for ytterligere forbedringer. Helsevesenet bygger fortsatt på personlig oppmøte, og har et stort digitaliseringspotensial. Teknologien er lett tilgjengelig, men legene har ikke begynt å bruke den ennå. Krisen har ført til at folk har strømmet til tjenester som Dr. Dropin. Her bør helsevesenet ta læring, og se helheten. Til neste smittekrise burde de digitale metodene å kommunisere med pasienter og pårørende være innarbeidet.

Forbedringspotensial til side, denne krisen bidrar til en massiv digitalisering av samfunnet som ingen skrivebordsstrategi kunne fått til. Tjeneste- og teknologigrenser brytes hver dag, og fra Norges svært gode utgangspunkt har vi bare sett starten på hvor utrolig bra offentlige digitale tjenester kan bli.

Viktige prosjekter bør ikke stanses eller utsettes nå, det vil kunne slå bena under IT-næringen

Akkurat nå er det spesielt viktig at offentlig sektor fortsetter og forsterker IT-utviklingen i samarbeid med næringslivet. Myndighetene må ha mest mulig åpne og tilgjengelige kommunikasjonskanaler, både for innkjøp og dugnad. For dugnadsånden blant tech-selskaper er stor nå, mange vil bidra til at det offentlige fungerer best mulig.

Samtidig må vi ikke glemme vårt ansvar for å holde samfunnet i gang, og de negative effektene som følge av for eksempel at IT-prosjekter strupes, må begrenses. Dagens IT-prosjekter bidrar ikke bare til sysselsettingen, men også til at vi er bedre forberedt neste gang dette skjer. Vi deler derfor Abelia-sjefens bekymring i Finansavisen 18. mars, hvor han melder om at offentlige etater de siste ukene har strupt pengesekken til IT-innkjøp. Viktige prosjekter bør ikke stanses eller utsettes nå, det vil kunne slå bena under IT-næringen.

Når vi i krisen erfarer hvordan den teknologiske utviklingen har gjort oss bedre i stand til å møte dagens utfordringer, må vi ikke stoppe på grunn av den. Vi må heller holde tempoet oppe.

Gorm Hedløy

Norgessjef og partner i Netcompany

Geir Arne Olsen

Partner i Netcompany