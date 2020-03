Morgendagens helter er dagens offentlige innkjøpere

Aldri har landets innkjøpere i stat, fylkeskommuner og kommuner hatt en viktigere funksjon i samfunnet. De har fått et så stort ansvar for økonomisk og velferdsmessig skadebegrensning at de fleste kan bli andektige bare ved tanken.

For hvis ikke innkjøperne omgående klarer å kaste til vanns de økonomiske livbøyene regjeringen legger ut, vil tusenvis av bedrifter synke rett til bunns, titusener av arbeidsplasser forsvinne og hundretusener av arbeidsplasser bli kraftig berørt. I sin tur vil selvsagt millioner av nordmenn få hverdagen dramatisk endret en god stund fremover.

Grunde Fredriksen. Foto: Vardegruppen

Ikke bare innkjøperne i offentlige virksomheter, men også lederne i organisasjoner som ikke er så direkte truet av mangel på akutt inntektssvikt (organisasjoner, fagforeninger, offentlige foretak, medlemsdrevne organisasjoner etc.), har nå muligheten til å stå frem som intet mindre enn instrumentelt viktige for vårt samfunn det neste året.

Innkjøperne må nemlig ha rukket å gjøre riktig mye allerede før påske, om ikke mange av oss skal gå til bunns.

Vardegruppen, som jeg leder, omsatte for drøyt 100 millioner kroner i 2019, med et resultat på snaut 12 millioner. Topp og bunn på cirka 90/10 i millioner året før. Med andre ord en sunn, stødig virksomhet og viktig verdiskaper i det norske samfunnet. Inntektene er dramatisk redusert bare på en uke. Også vi vil deise i bakken i løpet av uker hvis ikke tiltakene regjeringen nå setter inn blir ekspedert raskt nok i markedet.

Det samme er tydeligvis også tilfellet for tusenvis av andre små og store norske bedrifter. Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til alle 6.000 ansatte, hvilket altså berører opptil 6.000 familier, mange med barn. SAS og Norwegian innstiller ruter og permitterer tusenvis. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke frykter at ufattelige 405.000 arbeidsplasser kan forsvinne. En potensiell og dessverre sannsynlig følge av dette, er historisk høy arbeidsledighet, og medfølgende store økonomiske belastninger for samfunnet.

Oppi alt dette mener jeg vi er heldige som har de myndighetene vi har. Jeg føler for å fremheve regjeringen og dens departementale våpendragere. Erna Solberg og hennes team står som gode, trygge og handlekraftige statsledere. Takk for at det ikke nøles, men umiddelbart er sendt ut livbøyer i form av krisepakker. Takk også for de neste livbøyene som vil komme.

Ingen av oss forblir uskadet gjennom coronakrisen, men myndighetene ser i hvert fall ut til å bidra til å redusere omfanget av det økonomiske blodbadet som er i vente.

Hvis innkjøperne lykkes i sitt ensomme oppdrag de neste dagene og ukene, vil vi klare å holde hjulene noenlunde i gang. Lykkes de ikke, er det bråstopp for oss alle. Slik gjør coronakrisen innkjøperne til velferdsstatens portvakter. Kan være gjør de en god deal også. Jeg ser ikke bort fra at de som nå kjøper, både vil få fantastiske leveranser og hyggelige priser på toppen av det hele.

Grunde Fredriksen

Daglig leder og styreleder i Vardegruppen