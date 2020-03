Coronakrigen enkelt forklart: Hva, hvorfor og hvordan

Informasjonen vi får om Covid-19-pandemien er overveldende. Man kan sitte hele dagen å få oppdateringer om smittekurver som stiger eksponentielt i alle land i Europa. Nyhetsbildet florerer av vinklinger innen helse, smittevern, økonomi og fremtidsutsikter. Mange sitter nå og følger pandemien. I alle familier prates det om corona. Mange er redde. Det er mange spørsmål, og mange svar. Fagfolk er uenige i hvilken strategi man skal velge. Myndighetene forsøker å oppdatere oss. Sykehusene lager prosedyrer.

Likevel er det tre spørsmål som skiller seg ut, og som har helt enkle, klare svar.

Ingen kinesere kranglet med myndighetene om hvorvidt de kunne få lov til å reise på hytta

Hva er Covid-19-pandemien?

Det er en krig mot et lite virus som potensielt kan gi verden stor lidelse, og drepe mange millioner mennesker. Konsekvensene kan ryste selve grunnmuren i vår bio-psyko-sosio-økonomiske verden.

Hvorfor skal vi slåss mot coronaviruset?

Vi kan ikke stoppe spredningen av viruset. Men, vi kan klare å bremse utviklingen. Oppbremsing vil spare liv og lidelse. Det vil avlaste et overbelastet helsevesen. Vi slåss mot viruset for å få ned antallet nye smittede. Jo færre smittede, jo bedre kontroll har vi på situasjonen. Alt dreier seg nå om å «flatten the curve».

Niclas Halvorsen. Foto: Privat

Hvordan kan vi lykkes i kampen mot viruset?

Svaret er veldig enkelt. Vi vinner kampen dersom vi klarer å bremse smitten frem til vi får på plass massevaksinasjon en gang i 2021. Vi kan klare å bremse smitten dersom vi alle endrer livsstilen vår radikalt:

* Hygienetiltak, endringer i hvordan vi beveger oss og opptrer i det offentlige rom og sosial distansering. Vi må sitte i ro.

* Vi må se hvor viruset er og har vært. Vi må teste befolkningen! Både for virus og hvem som har gjennomgått infeksjon.

* Vi må ta i bruk karantener. Vi må ha strengere restriksjoner. Ingen kinesere kranglet med myndighetene om hvorvidt de kunne få lov til å reise på hytta. Kina og Sør-Korea har vist oss hvordan man trekker i nødbremsen. Nå må vi gjøre det samme.

Livene våre vil bli forandret i 2020. Historiebøkene om coronakrigen skal skrives allerede neste måned. Hvordan det går, og om vi lykkes, er opp til oss alle.

Niclas Halvorsen

Lege