Coronasmitten er fysisk, løsningen er digital

Covid-19 har snudd opp ned på hverdagen til oss alle. Krisen kan bli langvarig og kapasiteten i helsetjenesten kan, i verste fall, bli sprengt. Behovet for å løse helseutfordringene på nye og smartere måter er større enn noen gang, men bedrifter med løsninger møter lukkede dører. Det blir for dumt.

De aller største heltene finner vi i helsetjenestenes førstelinje. Deres jobbhverdag og arbeidsoppgaver kunne vært bedre, smidigere og hatt enda større effekt med de rette verktøyene. Bedrifter står i kø, klare med digitale verktøy og løsninger. Altfor mange av dem møter lukkede dører eller telefoner som ingen svarer på.

Norske helseteknologiselskaper er i en unik posisjon til å møte epidemien med gode og innovative løsninger. De sentraliserte prosessene laget for en helsetjeneste i normal drift er ikke rigget for å kunne realisere det potensialet.

Bedrifter som kan og ønsker å bidra er bedt om å melde inn sine løsninger, blant annet gjennom Sykehusinnkjøp, til Helsedirektoratet og direkte til kommuner. Mange når ikke gjennom. Blant de som gjør det, blir flere satt på venteliste. Tiden for ventelister er forbi.

Bedrifter med løsninger som kan være avgjørende i kampen mot Covid-19 slipper ikke til.

I krisetid trenger vi at alle gode krefter bidrar, også de som ligger i nye bedrifter og i løsninger som ikke er prøvd ut fra før

Bedriftenes ønske om å bidra må ikke avfeies som profittjag. Det er helt riktig at de driver verdiskapende problemløsning. At folk har en jobb å gå til der de samtidig bidrar til å håndtere en av de verste krisene i manns minne fortjener ros, ikke ris.

I krisetid trenger vi at alle gode krefter bidrar, også de som ligger i nye bedrifter og i løsninger som ikke er prøvd ut fra før. For å utløse potensialet for en mest mulig effektiv håndtering av både den akutte krisen og sannsynlige ettervirkninger, må vi raskt etablere et strategisk samarbeid mellom den offentlige helsetjenesten og de fremvoksende bedriftene vi har i den norske helsenæringen.

Øystein Eriksen Søreide. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Inspirert av dugnadsånden vi nå opplever, har Abelia foreslått et hurtigarbeidende råd for næringsministeren og helseministeren.

Med oss har vi de fire helseteknologiklyngene Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster. Oppdraget bør være å se på hvordan vi skal bruke de behovene krisen skaper, til både å iverksette innovative løsninger og å gi helsebedriftene markedsmuligheter. Dette bør skje i tett kontakt med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og helsetjenesten.

Dugnadsånden vi er vitne til under coronakrisen bør også spre seg på tvers av det offentlige og det private. Der det er mulig, bør private løsninger på coronakrisen tas i bruk, samtidig som folk gis en jobb å gå til. Helseteknologiselskapene står klare. Slipp dem til.

Øystein E. Søreide

Adm. direktør i Abelia