Corona-permittering: Todagersregelen er den nye hovedregelen

Nav melder om rekordmange permitteringer i mange forskjellige bransjer. Arbeidsrettsavdelingen vår føler dette på pulsen, og den siste uken har vi stått til knærne i permitteringer. Arbeidet er trist, men nødvendig.

Permitteringsreglene er i all hovedsak ulovfestede. Regler om permittering finnes i en rekke tariffavtaler, men Hovedavtalen mellom NHO og LO har spesiell betydning. Reglene her antas å kunne brukes analogisk ut over Hovedavtalens virkeområde, og også ved permittering i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler.

Hovedavtalens hovedregel er at permittering skal gis med 14 dagers frist, som løper fra og med dagen etter at varselet ble gitt. Dersom permitteringsbehovet er akutt som følge av ulykke, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser, gjelder unntaksvis en frist på to dager. I en presset likviditetssituasjon kan betalingsplikt i disse dagene utgjøre forskjell på liv og død for en virksomhet.

I kjølvannet av coronaviruset har det oppstått en diskusjon blant arbeidsrettsjurister om hvor lang varslingsfrist som gjelder ved permittering av ansatte. LO uttalte nylig at utgangspunktet må være at 14-dagersfristen også gjelder ved permittering som følge av coronapandemien. Flere profilerte arbeidsrettsadvokater har støttet denne oppfatningen.

Det er naturlig at arbeidsrettsjurister er uenige om hvor snever unntaksregelen er. Det som er sikkert, er at spørsmålet om bruk av unntaksregelen alltid må vurderes konkret. I seg selv gir ikke coronaviruset grunnlag for permittering, kanskje med unntak av arbeidsplasser som er blitt pålagt å stenge av helsemyndighetene på grunn av smittefare. Enkelte virksomheter vil enn så lenge kunne opprettholde akseptabel aktivitet og forsvarlig drift.

Det er med glede jeg registrerer at NHO nå gir uttrykk for et lignende standpunkt

Det må likevel ikke stikkes under stol at coronapandemien har truffet Norge på en måte som myndighetene ikke hadde forutsett. Det kan selvsagt ikke ventes mer av norske arbeidsgivere. Helsemyndighetenes tiltak om karantene, sosial isolasjon, stengning av fellesarenaer og virksomheter, har medført en økonomisk bråstopp som ingen så komme.

For det store gross av arbeidsgivere som nå sliter akutt og frykter for virksomhetens eksistens, er det derfor mitt råd å benytte en varslingsfrist på to dager. Det er med glede jeg registrerer at NHO nå gir uttrykk for et lignende standpunkt på sine hjemmesider.

Hovedregelen på 14 dager vil nå i mange tilfeller være unntaket. Arbeidsgiver må likevel vurdere hvor akutte virkninger coronaviruset og myndighetenes tiltak har for organisasjonen. Momenter som kan ha betydning for vurderingen, er i hvilken grad løpende og fremtidige prosjekter berøres av coronakrisen, om man har offentlige oppdragsgivere og eventuelt soliditeten til de private, selskapets likviditet mv. Dersom store deler av virksomhetens produksjon kan fortsette ved at arbeidstagerne jobber hjemmefra, vil det neppe være grunnlag for å benytte todagersfristen for et fåtall arbeidstagere som ikke kan jobbe på denne måten.

Skulle vurderingen i et enkelttilfelle vise seg å være feil, vil konsekvensen uansett ikke være at permitteringen er ugyldig. Nav vil derimot kunne overprøve vurderingen og bestride at det er grunnlag for å benytte todagersregelen. I situasjonen vi opplever, har Nav opplyst at de vil vise tilbakeholdenhet med å overprøve arbeidsgivers vurdering på dette punkt. Det er fornuftig.

I unntakssituasjonen som vi nå befinner oss i, bør unntaket være hovedregelen.

