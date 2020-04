Hvilket samfunn vil vi tilbake til?

I disse dager blir jeg rørt av historier om alle de som kjemper i førstelinjen for å få oss trygt gjennom pandemien som herjer. Alle heltene i helsevesenet, myndigheter og departementer, butikkmedarbeiderne og alle de gode naboene som hjelper hverandre.

Mitt arbeid er ikke nobelt. Jeg slåss for å holde det unge teknologiselskapet mitt levende gjennom stormen. Men jeg har et spørsmål til mine medborgere og våre myndigheter; hvilket samfunn ønsker vi å vende tilbake til når verden blir slik vi kjenner den igjen?

Moina Tamuly. Foto: Kjeller Innovasjon

La meg utdype; først og fremst er jeg takknemlig for å ha et givende arbeid som kan utføres trygt fra sofakroken hjemme. Jeg er takknemlig for å bo i Norge; et rikt land som har ressurser til å hjelpe samfunnet i form av ulike redningspakker.

Men her kommer jeg til poenget: Finansdepartementet har uttalt at vi skal redde selskaper som er levedyktige. Det jobbes med å etablere kriselån for små- og mellomstore bedrifter, og Innovasjon Norge tilbyr sine låntagere avdragsfrihet.

Dette er i utgangspunktet alle gode tiltak, men jeg frykter likevel at vi glemmer det vi skal leve av i fremtiden. Norge er kjent for å ha fantastisk mye og god tidligfase-innovasjon, noe vi må tviholde på.

Med eget selskap var vi akkurat i ferd med å rulle et nytt produkt ut i markedet

Dette er innovasjon som har vært mulig fordi vi har ressurser til å prøve nye ting. Vi har solide ordninger gjennom blant annet Innovasjon Norge, SIVA-støtte, gode inkubatorer og klynger som Energy Valley, Solenergiklyngen, Kjeller Innovasjon og andre miljøer som sørger for et blomstrende økosystem for oppstartsselskaper. Dette er helt essensielt for Norges fremtid.

Med eget selskap var vi akkurat i ferd med å rulle et nytt produkt ut i markedet. Dette vil ikke lenger la seg gjøre, før vi igjen er trygge fra pandemien. Dette skal likevel ikke stoppe oss, vi skal fortsette å jobbe, utvikle og la oss inspirere.

Derfor spør jeg igjen: Hvilket samfunn ønsker vi å vende tilbake til?

Det hjelper ikke om vi bare skal redde de selskapene som tjener penger i dag. Vi skal gjennom denne krisen, og på den andre siden ønsker vi et samfunn med nyvinninger, inspirasjon og innovasjon. Så klart ønsker jeg å redde eget selskap, men jeg tror det er de nytenkende og unge selskapene som i fremtiden vil bære Norges rikdom videre. Denne rikdommen trenger vi for å ha muligheter til å dele ut pakker neste gang krisen rammer oss.

Moina Tamuly

Gründer og adm. direktør i Ntention