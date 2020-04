Personvern i krisen – lett å tråkke feil

Å overholde personvernregelverket kan for mange virksomheter være vanskelig under de beste omstendigheter. Under coronaepidemien, når føringer og pålegg fra myndighetene raskt endres og oppdateres, og ansatte og kunder er engstelige for smitte, kan det være ekstra vanskelig å vite hvilke tiltak som kan være i strid med personvernet, slik dette følger av EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven.

Mange tiltak som private og offentlige virksomheter igangsetter som følge av corona innebærer inngrep i personvernet til kunder, ansatte og deres familiemedlemmer.

Personopplysningsregelverket tillater slike inngrep når formålet er tilstrekkelig viktig. Det er ingen tvil om at tiltak som begrenser spredning av coronaviruset har et slikt formål. Inngrepene må likevel være nødvendige og proporsjonale, og ikke vare lenger enn coronakrisen.

Virksomhetene bør følge myndighetenes retningslinjer med hensyn til tiltak som griper inn i den enkeltes personvern – da vil som hovedregel også virksomhetene ha rett til å behandle personopplysningene innenfor rammen av personopplysningsregelverket og den nasjonale smittevern- og helselovgivningen.

Mange personopplysninger som virksomheter behandler på grunn av coronaepidemien, tilhører kategorien sensitive personopplysninger. Dette gjelder særlig helseopplysninger. Det stilles strengere krav for behandling av slike opplysninger, både med hensyn til det rettslige grunnlaget og måten opplysningene behandles på.

At en ansatt har fått påvist corona, eller at den ansattes barn har forkjølelsessymptomer, vil være sensitive helseopplysninger.

Hvor en ansatt har reist, hvem den ansatte har omgått, eller hvorvidt hun eller familiemedlemmer er i karantene, er derimot ikke helseopplysninger, med mindre de knyttes sammen med mer detaljert informasjon.

Normalt vil en arbeidsgiver ikke trenge å vite den ansattes diagnose ved bruk av egenmelding eller sykemelding, mens det nå kan være nødvendig å vite om en ansatt er coronasmittet

Hvilke opplysninger en arbeidsgiver kan kreve av en ansatt, vil avhenge av både personvernlovgivningen og arbeidsretten. En arbeidsgiver vil i disse coronatider kunne kreve å få flere helseopplysninger fra sine ansatte enn ellers av hensyn til helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og forhindring av smittespredning i samfunnet. Arbeidsgivere bør likevel ikke be om flere opplysninger enn de trenger, og forhindre at helseopplysninger spres.

Normalt vil en arbeidsgiver ikke trenge å vite den ansattes diagnose ved bruk av egenmelding eller sykemelding, mens det nå kan være nødvendig å vite om en ansatt er coronasmittet for å forhindre at andre ansatte og kunder blir smittet, og informere de som har vært i nær kontakt med den coronasmittede. Arbeidsgiver bør aldri formidle flere opplysninger enn nødvendig om den smittede ansatte, og dersom det er mulig bør den ansattes identitet skjermes, og den ansatte inkluderes i hvordan informasjonen formidles.

En arbeidsgiver kan også trenge å få vite om coronasmitte for å rapportere til offentlige myndigheter – enten det er smittevernmyndigheter eller Nav, hvis opplysningen trengs for å registrere sykepenger.

En arbeidsgiver kan likevel ikke be om detaljerte helseopplysninger under et mandagsmøte over en videokonferanseløsning, da dette sprer sensitive helseopplysninger til flere enn nødvendig. Arbeidsgivere bør være forsiktige med å spørre om helseopplysninger om ansattes familiemedlemmer.

Dersom arbeidsgiveren må behandle opplysninger om ansattes helse på grunn av coronaepidemien, har den ansatte krav på klar og forståelig informasjon om hvilke opplysninger arbeidsgiver behandler, formålet med dette, og hvor lenge opplysningene lagres.

Coronaepidemien reiser også informasjonssikkerhetsutfordringer. Virksomheter må ha gode og dokumenterte sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveier, ikke minst ved bruk av hjemmekontor og videokonferanseløsninger.

Jon Wessel-Aas (H)

Maria Bakke

Advokater i Advokatfirmaet Lund & Co